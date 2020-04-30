Ходила по улице с отрезанной головой в пакете: жестокое убийство ребенка на Харьковщине

Жуткое убийство произошло в поселке Подворки в ночь на четверг. Обнаженную женщину с ножом в руке и отрезанной головой, которую она несла с собой в пакете, правоохранители задержали уже в Харькове, рано утром. Однако свой путь она начала начала именно здесь, от дома, где жила вместе с братом и дочерью. Об этом свидетельствуют многочисленные капли крови вдоль улицы Кооперативной: они почти на каждом шагу. Уже позже в половине 9-го, в полицию позвонил мужчина, который рассказал - нашел в комнате обезглавленное тело своей племянницы.

Антон Санкин, заместитель начальника отдела СУ ГУНП в Харьковской области:



В 8.25 в Дергачевский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Подворки был обнаружен труп без головы. В настоящее врем женщина задержана в порядке статьи 208.

Женщина при задержании находилась в неадекватном состоянии, отмечают полицейские. Подробности следствия не разглашают, пока продолжается установка всех обстоятельств. Соседи событиями шокированы и напуганы, некоторые подчеркивают - трагедия в этой семье уже не первая за последние несколько лет.

Елена, соседка:



Там первая смерть, Сережа, Танин брат, жил с одной женщиной, потом две недели. Как сказали. труп там лежал. Сережу обвинили в убийстве, потом за недоказательством сняли. В конечном итоге Сережа сам погиб, хотя мальчик был положительный, приятный. Его тоже убили. ну, это получается, третья, хотя, не помню, как-то и отец при странных обстоятельствах умер.

Семья заселилась в этот дом, в Подворках, около 10 лет назад, говорят соседи. Странного поведения со стороны матери и девочки не замечали.

Александр, сосед:

Девочка со мной вот буквально, ну сколько, может неделю назад, дней 10. Идет, такая вежливая. Аккуратная, одета нормально. Она тоже такая, отзывчивая, вежливая, никогда не скажешь, никогда.

Ирина, соседка:

Ни хорошего, ни плохого сказать не могу, знаю, вчера видела девочку-подружку, она работает в магазине возле пятиэтажки. Вчера приходила, брала сигареты в долг, Таня. Что там дальше было, неизвестно, вроде у ребенка вчера день рождения был. Девочка в школу ходит, у меня сестра учитель, про девочку могу сказать, что девочка хорошая, очень добрая, она с ней всегда дружит. Всегда общается, играет с ней.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства ребенка. Подозреваемой грозит пожизненное заключение.