ХОГА: Харьковская область обеспечена всеми вакцинами

На брифинге 15 мая заместитель председателя ХОГА привел данные по обеспеченности региона вакцинами, сообщили в пресс-службе Харьковской областной госадминистрации.

По информации Михаила Черняка, в данный момент в регионе нет дефицита ни одной из вакцин, которыми проводят профилактику заболеваний, включенных в национальный календарь прививок.

«На сегодня имеем достаточное количество вакцин по таким направлениям, как профилактика туберкулеза, коклюша, столбняка и дифтерии (АКДС), полиомиелита (есть как оральная вакцина, так и инактивированная), для профилактики кори, паротита и краснухи (КПК), АДС (анатоксин против дифтерии и столбняка). Также на сегодня у нас есть в наличии вакцины для профилактики вирусного гепатита В, гемофильной инфекции и против бешенства», - сообщил Михаил Черняк.

Большинством перечисленных вакцин (в том числе КПК, АДС, оральной полиомиелитной вакцины) область обеспечена до конца года.

«Календарь прививок сейчас в области выполняется полностью», - добавил заместитель председателя ХОГА.

Он также отметил, что сейчас процент людей, которые прививаются и прививают своих детей, в регионе растет. Михаил Черняк призвал жителей Харьковской области ответственно относиться к проведению прививок, чтобы избежать вспышек вакциноуправляемых инфекций.