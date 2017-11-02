Холод на улице и в домах. Как борются за тепло жильцы домов где до сих пор нет отопления.

На улице плюс семь, а дома 10. Такая температурная разница вызывает возмущение жителей дома по улице Сумгаитской. Подавать тепло в дома здесь до сих пор еще не начали, тогда как в доме проживает много пенсионеров и детей. Из-за холода в квартирах, родители малышей очень обеспокоены.

Анна Калинина

В нашем подъезде живет три грудных ребенка. Это тот возраст, когда нужно максимально не дать ребенку заболеть, в первые годы жизни. Мне приходится одевать ребенка в несколько комплектов одежды, в несколько человечков, понимаете… Он укутанный, у него тело не дышит, у него насморк постоянный

Наталья

Так как у нас у всех есть дети, нам очень холодно, плюс воды нет. Хотелось бы как-то с этим разобраться. Я писала и в 15-62, и в приемную Кернеса… ну не знаю. Так что, хотелось бы получить услугу, за которую мы действительно платим.

Как оказалось, мерзнут не только в этом доме. В трех соседних домах такая же ситуация. Чтобы хоть как-то бороться с холодом люди пускают в ход все отопительные приборы, которые есть в их домах. Поэтому, жалуются жители, они опасаются даже заглядывать в квитанции за октябрь.

Наталья Крысанова

А отопление. Я с 15-го числа звонила, но сегодня в службе деспеческой мне ответили, что сведений по поводу того, что у нас нет отопления у них нет . Это меня, конечно, возмутило до глубины души

A вот дом уже в центе города. Здесь также до сих пор нет отопления. Но ситуация осложняется еще и тем, что здесь есть проблемы с проводкой, которая не выдерживает увеличения нагрузки и даже воспользоваться электроподжигом печи, не говоря уже о обогревателе они не могут, жалуются жители. У Марины мать лежит дома после инсульта и требует особого ухода, а здесь хотя бы согреться, говорит женщина.

Марина Борисенко

У нас маленькие дети, больные старики. У нас уже люди болеют воспалением легких. На каждом этаже есть по больному. К кому обращаться вообще не понятно. Значит, вчера я оставила электронное письмо Геннадию Адольфовичу , оставляли заявку на 15-62, звонили в теплосети. Постоянно какие-то рассказы непонятные и когда нас подключат мы до сих пор не знаем.

В пресс-службе предприятия ХТС говорят, что ремонтные работы ведутся. По улице Сумгаитской обещают включить отопление уже сегодня. А вот по улице Садовой, бывшей Чубаря, никаких объяснений не предоставляют, но советуют всем желающим следить за информацией относительно состояния их дома на сайте организации.

