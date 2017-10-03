Холод не только на улице, но и дома. Начнется ли отопительный сезон в Харькове и области досрочно?

Старт отопительного сезона не 15 октября, а досрочно, горожа не начали обсуждать на выходных. Люди рассказывают – на улице уже несколько дней холодно, дома – не намного тепле, в некоторых помещениях температура даже ниже, чем 18 градусов. Семьи с детьми жалуются на холод не только в квартирах, но и в школах, а также детских садиках.

Наталья:

Очень холодно и побыстрее, пожалуйста, включите, потому что дети маленькие, мерзнут.

Татьяна:

Очень холодно и ребенку холодно, кутаем её в двое штаников, двое носочков, хотелось бы чтобы включили, уже меньше 18 градусов.

Алла:

Ну я такая, что пора бы, но время у нас с 14 октября, дай Бог, чтобы 14-го включили, мы и то будем рады.

Отопление уже появилось в нескольких роддомах города, рассказывают в мэрии, больницы и детские учреждения планируют подключить после распоряжения Кабмина про старт отопительного сезона. Часть школ или детских садиков могут отапливать точечно, если температура там ниже нормы, подчеркивают чиновники, но пока таких заявок нет. В горсовете уверяют – к зиме Харьков готов. Про стопроцентную готовность объектов социальной сферы и предприятий теплоэнергетики говорят и в области. Тепло в домах харьковчан появится после того, как в течение 3 дней среднесуточная температура не поднимется выше 8 градусов.

Юлия Светличная, губернатор:

Будем, понятно. следить за температурным режимом, тот который будет, и ориентироваться на погодные условия и в случае необходимости будем запускать, чтобы харьковчане и жители области не мерзли в домах, однако обращаю внимание, что возможные порывы либо аварийные ситуации, на этот случай у вас должны быть предусмотрены те бригады, которые будут сразу выезжать на места и устранять неполадки для того, чтобы не создавать неудобства.

В мэрии уточняют – пока предпосылок для начала отопительного сезона досрочно нет, синоптики обещают в ближайшие дни теплую погоду, на протяжении недели прогнозируют дневную температуру више 10-12 градусов со знаком плюс. Тем временем, пользователи социальных сетей не верят в стопроцентную готовность города и области, и продолжают возмущаться отсутствием горячей воды, жаловаться на закрытые котельные в некоторых районах области и отсутствие денег на установку автономных тепловых пунктов, также – на до сих пор не оборудованные счетчиками многоэтажки. В свою очередь, чиновники планируют более детально рассмотреть вопросы о подготовке региона к отопительному сезону во время селекторного совещания в конце недели.