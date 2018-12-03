Холод повышает риск естественной смерти – ученые

В Китае ученые проанализировали влияние низких температур на организм человека и пришли к выводу, что низкие температуры повышают риск преждевременной смерти, сообщает China Daily.

Специалисты китайского центра по контролю и предотвращению заболеваний проанализировали данные более 1,8 миллиона случаев естественной смерти.

Оказалось, что холод является одним из основных природных факторов, приводящем к смерти человека.

Холод негативно влияет на сердечно-сосудистую систему и автономную нервную систему человека.

Низкая температура влияет на кровяное давление и воспалительные процессы.

Переохлаждение ослабляет иммунитет, и повышает опасность заболеть на протяжении двух недель после промерзания.

Наиболее уязвимыми к холоду являются дети, женщины и люди старшего возраста.

Также ученые узнали, что самой благоприятной температурой для людей является 22,8 градуса.