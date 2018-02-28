Холодно на улице и дома. Как согреваются жители Салтовки?

Десять градусов тепла рядом с обогревателем. И от него лучше не отходить, говорит хозяйка квартиры. Мария - инвалид третьей группы. Она живет сама и помощи ждет лишь от соседей и от сына, который живет отдельно. После аварии на тепломагистрали в Немишлянском районе в квартире женщины стало совсем холодно. Мария грелась как могла, но вчера совсем потеряла надежду, говорит поняла, что может совсем замерзнут

Мария

Ага, плакала. Вот по телевизору вкючила - они говорят, что мы подключили. Одна стоит дворничка и говорит, что хорошо подключили 24 градуса. Я заплакали и заругалась. Говорю как же ж так. Потом выступает какой-то чи заместитель губернатора, чи … ну какой-то мужик. Говорит подключили Краснодарскую и детдом и школы подключили и все, и дома, какие оставались сегодня утром все подключили. А где?

Соседка Марии Зоя говорит, что не спит уже третью ночь, ведь в ее квартире 7 градусов тепла. Семья женщины ходит дома в верхней одежде. Это притом, объясняют люди, что все коммунальные платежи они добросовестно платят.

Зоя

Вот так вот греемся- чай пьем да в шубах ходим. 00.25// 00.10. Кругом звонили, по всем телефонам. Что говорят? – Обещают, а потом, видно надоело слушать. Говорят, не звоните, мы уже в курсе дела

Впрочем, на то, что чиновники действительно в курсе ситуации не очень похоже. Заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко уверяет - по его данным в городе все в порядке. Все дома с отоплением.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА

В городе Харькове новых случаев отключения тепла нет, есть штатные переключения. Кстати. Штатное переключение есть дефекты там по задвижкам некоторым есть информация . Но именно по подаче теплоносители есть везде, во всех объектах соц. Сферы и в жилых домах у нас сигналов пока нет

Именно таким штатным переключением называют ночную аварию на Салтовке, на углу улиц Краснодарской и Благодатной. Порыв на тепломагистрали случился сегодня ночью и в доме батареи вновь начали становиться холодными. Поэтому теплоснабжение всего прилегающего района было переведено на параллельную линию, заверили в коммунальном предприятии «ХТС» и сейчас в квартирах людей должно быть тепло. Но местные жители уверяют, утром батареи были едва теплые и этого не достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно, потому что тепла они так и не дождались после порыва, который произошел на выходных.

Наталья

А когда это началось? - Это в субботу еще. И до сих пор. Вчера только нам дали батареи были тепленькие немножко. А потом а потом ночью отключили. Сказали, что где-то еще прорвало и потому отключили.

Женщина позвонила коммунальникам. Те, в свою очередь, сказали, что будут проводить ремонтные работы в подвале, говорит Наталья. Она ждет с самого утра, но все время картина одинакова - двери подвала заперты, из рабочих никого. В теплосетях говорят, что бригады работают круглосуточно. Ремонтные работы планируют закончить сегодня до 22 –х часов. Затем должно произойти переключение с резервной на основную линию. Самое главное сейчас - это развоздушить систему, пояснили в коммунальном предприятии