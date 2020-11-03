Холодные батареи: когда решат проблемы с теплоснабжением

Уже более двух недель прошло с тех пор, как в Харькове официально начался отопительный сезон, однако не во всех районах города горячие батареи, жалуется Алексей. В его квартире в Немышлянская районе температура не превышает 15 градусов, поэтому приходится пользоваться обогревателями. Но больше всего мужчина переживает за платежки, говорит, что не хочет платить за тепло, которого нет.

Алексей, местный житель:

Вроде бы, со слов слесаря, ТЭЦ-3 не дает давление в трубы и поэтому отопление работает по малому кругу, не по большому. Едьте жалуйтесь в 33. Писал заявление в том, чтобы не присваивали деньги за отопление.

И многим из тех, кому отопления включили, радоваться удалось недолго - уже через день-другой батареи снова стали холодными. А узнать в чем дело трудно, жалуются люди, в городских диспетчерских службах трубку чаще всего не снимают, а если дозвониться все же получается, то ответ один - "ждите".

Наталья, местная жительница:

Вернее его подключили где-то двое суток назад, по звукам мы это ощутили, по температуре нет. Сегодня с утра батареи холодные.

Звоню в 15-62 никто трубку не берет, звоню в теплосети тоже самое, говорят из-за должников. Почему я должна страдать, дочка, из-за кого-то.

Накануне на официальном сайте мэрии появилась информация, что к системе теплоснабжения уже присоединены 50% процентов жилых домов. Но более подробной информации в пресс службе Харьковских тепловых сетей не предоставляют, советуют обращаться в пресс-службу горсовета. А там говорят, информацией не обладают. Несколько понятнее ситуация с подключением отопления выглядит в области. По крайней мере, сегодня директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОГА Дмитрий Мирный отметил, что уровень подключения жилых домов к отоплению в области превышает 90%. Почти полсотни котельных, которые еще не удалось подсоединить, устраняют неисправности. К концу недели отопление будет работать стабильно.

Дмитрий Мирный, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:

В течение трех дней, когда температура становится 8 и ниже градусов органы местного самоуправления принимают решение о начале отопительного сезона. То есть, сейчас мы предполагаем, что до конца недели еще у органов местного самоуправления погодные условия, при которых они могут отсрочить включение, но мы ожидаем, что до конца недели будет включена полностью вся Харьковская область.

Среди проблемных вопросов, которые именно сейчас пытаются решить, находится город Первомайск. Там в государственных учреждениях полностью отсутствует отопление из-за долгов перед поставщиками газа более чем в 6 миллионов гривен. Половину этой суммы уже уплатили теплосети, на остальную часть составили график погашения. В Купянске 6 котельных запустят только завтра, из-за проблем заключения договоров поставки природного газа. А в пограничной части Волчанского района, которая до сих пор зависит от газопровода Российской Федерации, ведутся работы по строительству альтернативной сети. Их в ХОГА обещают завершить до конца ноября.