Hörmann. Правильный выбор для частного строительства и ремонта ®

22 декабря 2018 г. 10:08
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В строительном мире хорошо известно название германской компании Hörmann. Оно ассоциируется с немецкой основательностью и надежностью и гарантирует гармонию высокого качества и эстетической привлекательности. По всей Европе пользуется большой популярностью такая продукция Hörmann:

  • гаражные и промышленные ворота;
  • входные и межкомнатные двери;
  • перегрузочная техника;
  • автоматика для ворот и дверей.

Данный бренд доступен и украинским застройщикам. На официальном сайте представительства компании в нашей стране по ссылке https://hormann.ua можно заказать ворота для гаража или частного дома, электроприводы для дистанционного управления, двери для дома или городской квартиры.

Hörmann для гаража. Авто под надежной защитой

Чтобы не переживать о сохранности своей машины, многие автовладельцы оснащают гаражи надежными воротами Hörmann, которые принципиально отличаются от традиционных распашных ворот и имеют над ними ряд эксплуатационных преимуществ.

В компании есть три вида продукции: подъемно-поворотные щитовые ворота марки Berry, гаражная секционная разновидность и рулонная модель RollMatic. Каждая модификация имеет собственные конструктивные и инженерные особенности.

Общий принцип работы ворот Hörmann заключается в том, что они не распахиваются в стороны, а поднимаются и располагаются под потолком либо в виде цельного щита, либо ряда секций, либо рулона. Это позволяет сэкономить место как в гараже, так и перед ним.

Антивандальная защита, надежная влаго- и теплоизоляция, система предотвращения случайного падения и защемления пальцев, автоматическое управление при помощи пульта, стильный внешний вид — все это завоевало бренду репутацию № 1 в Европе.

Для удобства пользования гаражом в компании можно заказать боковую гаражную дверь в едином стиле с воротами.

Двери для дома. На безопасности не экономят

Ассортимент компании включает несколько разновидностей алюминиевых и стальных дверей для парадного входа, подсобных помещений и жилых комнат. Функционал дверей различается в зависимости от назначения. Но их объединяет высокая степень надежности, противовзломная и противопожарная защита, высокие теплоизоляционные качества и стильный дизайн. Возможность выбора из многообразия мотивов оставляет простор фантазии архитектора.

Hörmann — это красиво, безопасно и долговечно.

 

 

 

 

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