Хотел купить мотоцикл: житель Харьковщины стал жертвой интернет-мошенников

В полицию обратился 37-летний житель поселка Донец Балаклейского района, который хотел приобрести через Интернет мотоцикл. Однако остался без покупки и без денег.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Заявитель рассказал полицейским, что нашел на сайте одного из Интернет-магазинов объявление о продаже мотоцикла. Связавшись с продавцом и обсудив условия сделки, мужчина перечислил около 8000 гривен на предложенный счет банковской карты.

Но своей покупки так и не дождался. С продавцом связь оборвалась.

Обманутый мужчина обратился в полицию.

Сведения по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.