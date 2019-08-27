 

"Хотел подзаработать": суд отправил наркозакладчика за решетку

27 августа 2019 г. 16:14
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В Харьковской области суд вынес приговор 27-летнему мужчине, которого признали виновным в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества в крупном размере с целью сбыта (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

 По данным следствия, в сентябре 2018 злоумышленник приобрел пакет с особо опасным веществом PVP весом 16 граммов, что является особо крупным размером. Он расфасовал порошок на 40 доз и раскладывал свертки в тайниках. Разоблачили «наркозакладчика» патрульные. 

Полицейские остановили злоумышленника посреди улицы, и выяснилось, что у него в рюкзаке находятся 23 свертка с наркотиками, которые он еще не успел разложить по тайникам.

В ходе досудебного расследования мужчина признал вину и сотрудничал со следствием. Он пояснил, что находился в затруднительном материальном положении и хотел таким образом подзаработать.

 Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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