Хотел подзаработать: жителя Харьковщины разоблачили в надругательстве над могилой на кладбище

07 августа 2020 г. 12:38
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Правоохранители разоблачили 59-летнего жителя Харьковщины в надругательстве над могилой.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 6 августа с заявлением в полицию обратилась жительница села Натальино Красноградского района. Женщина сообщила, что с могилы родственников на кладбище в этом же населенном пункте исчезли металлические элементы.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 59-летний безработный односельчанин заявительницы, ранее судимый за кражи.

Мужчина сознался в содеянном и объяснил, что таким образом решил подзаработать. Он срезал металлические элементы с креста на могиле и продал их.  

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. 

Мужчине грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.

 

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