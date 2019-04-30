"Хотел пошутить". Подозреваемого в подрыве гранаты в автомобиле взяли под стражу

Октябрьский районный суд Харькова избрал меру пресечения 33-летнему харьковчанину, подозреваемому в покушении на убийство на улице Старо-Григоровской 28 апреля, где он бросил гранату в автомобиль Toyota, в которой находился 45-летний водитель.

Суд взял подозреваемого под стражу сроком на два месяца - до 26 июня, сообщает UA Харьков.

Адвокат подозреваемого просил суд о мере пресечения в виде домашнего ареста для подзащитного, аргументируя это тем, что подозреваемый имеет двоих маленьких детей.

Сам подозреваемый признал вину и рассказал, что нашел гранату на улице, подошел к случайному автомобилю и в шутку предложил боеприпас водителю иномарки, якобы не зная, что граната – настоящая.

Как сообщалось, пострадавший 45-летний водитель Toyota находится в тяжелом состоянии, ему частично ампутировали ноги.

Прокурор Дмитрий Караченцев в суде подтвердил, что пострадавший водитель автомобиля работает таксистом, и в тот момент он ехал на вызов.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

