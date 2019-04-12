Хотел заработать: житель Харьковщины ради денег надругался над могилой

12 апреля 2019 г. 17:26
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11 апреля в полицию от 69-летней жительницы поселка Пески Двуречанского района поступило сообщение о краже металлических ограждений с одной из могил на местном кладбище.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские установили злоумышленника. Им оказался 49-летний односельчанин потерпевшей. Мужчина пояснил правоохранителям, что он хотел сдать ограждения в пункт металлолома и таким образом заработать денег.

Вещественные доказательства полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. 

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

 

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