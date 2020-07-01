ХПИ устраивает Дни открытых дверей онлайн

С 8-го по 26 июля 2020 года НТУ «ХПИ» проведет серию дистанционных мероприятий — тематических онлайн Дней открытых дверей, на которые приглашаются абитуриенты и их родители. Участники смогут узнать интересную и полезную информацию о шести крупных инженерных, IT, бизнес и гуманитарных направлениях обучения в НТУ «ХПИ», образовательных программах и других возможностях.

Представители вуза расскажут зрителям:

об образовательных программах, конкурсных предложениях и необходимом ВНО;

о преимуществах поступления на каждое из направлений;

об общежитиях и стипендии;

трудоустройстве и международных возможностях.

Участники онлайн мероприятий смогут задать спикерам интересующие вопросы.

Расписание:

08 июля (среда) в 10:00 — направление «Механическая инженерия, материалы и транспорт».

Современное инженерно-техническое образование. Большое количество бюджетных мест. Специальности с особой поддержкой. Международные проекты и стажировки.

Подробнее: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/engineering/mechanics/

10 июля (пятница) в 10:00 — направление «Электрическая инженерия и электроника».

Современное инженерно-техническое образование. Большое количество бюджетных мест. Специальности с особой поддержкой. Международные проекты и стажировки.

Подробнее: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/engineering/electricity/

12 июля (воскресенье) в 11:00 — направление «IТ-образование».

Инновационное образование. Бюджетные и контрактные места. Международные проекты и стажировки.

Подробнее: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/it-osvita/

14 июля (вторник) в 10:00 — направление «Химические, фармацевтические, биотехнологии и экология».

Современное инженерно-техническое образование. Большое количество бюджетных мест. Специальности с особой поддержкой. Международные проекты и стажировки.

Подробнее: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/engineering/chemical/

19 июля (воскресенье) в 11:00 — направление «Бизнес-образование».

Бюджетные и контрактные места. Украинские и англоязычные программы обучения. Международные проекты и стажировки.

Подробнее: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/biznes-osvita/

26 июля (воскресенье) в 11:00 — направление «Социально-гуманитарное образование».

Образование в области педагогики, филологии, спорта, психологии, социологии и публичного администрирования. Бюджетные и контрактные места. Международные проекты и стажировки.

Подробнее: http://vstup.kpi.kharkov.ua/admission/humanitarna-osvita/