Христиане западного обряда празднуют Рождественский сочельник: Традиции и обычаи

По традиции, 24 декабря все христиане, празднующие Рождество по григорианскому календарю, отмечают Сочельник.

Католики, протестанты и другие христиане западного обряда собираются в семейном кругу, чтобы провести этот день вместе.

Считается, что название "сочельник" происходит от слова "сочиво" — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли с фигурками младенца Иисуса и Девы Марии, а также соломой, которая является одним из главных символов Рождества. Яслями в старину назывались кормушки для скота. Именно в такую кормушку, застелив ее соломой, и положила Мария своего новорожденного сына Иисуса.

Те, кто не успел исповедоваться, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра. Готовится праздничный ужин Сочельника, по традиции состоящий из постных блюд. Месса Навечерия Рождества (Ad Missam in Vigilia) начинается, как правило, в полночь. По традиции, в ходе этой мессы священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Христа.

Праздничный ужин в Сочельник должен обязательно включать освященный пресный хлеб — рождественские облатки. Блюдо с облатками помещается в центр стола. Перед тем как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. После этого все присутствующие берут облатки и делятся ими друг с другом, желая мира и добра. После этого начинается ужин Сочельника.

Распространен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Если кто-нибудь придет в дом в Сочельник, то будет принят с радушием. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей. Незанятое место символизирует также и покойного члена семьи либо всех умерших родственников. Для них, для ушедших навсегда, на стол по обычаю ставится особая тарелка, на которую кладут немного от каждого блюда и кусочек облатки.

В первый день Рождества подается праздничная пища — мясные блюда: свинина, индейка, гусь, ветчина. Изобилие на праздничном столе считается залогом благополучия в новом году. Что касается праздничных блюд, то у каждого народа они свои: в США это индейка с клюквенным соусом, в Литве - кутья, блюда из рыбы и другая нежирная пища.

В Дании жарят гуся или утку с яблоками, готовят рисовый пудинг и сладкую кашу из риса с добавлением изюма и корицы. В Австрии и Венгрии наоборот: не готовят птицу, считая, что так может улететь удача и счастье. В странах Скандинавии накануне праздника режут поросят, делают мясные копчености и варят солодовый напиток.

В этот день к детям приходит Санта-Клаус, который является прототипом Святого Николая. Он приносит малышам подарки и складывает их под елкой или в специально приготовленные носки. В канун Рождества на столик в гостиной, около большой елки, обязательно ставится стакан молока и тарелочка с миндальным печеньем. По поверьям, считается, что это любимая еда Санты и надо его накормить после долгой дороги. Ночью, когда дети засыпают, родители открывают форточку, надкусывают печенье и отпивают молоко. Утром ребенок первым делом подбегает к столику и смотрит, был Санта или нет. Если печенье надкусано, а молоко выпито - можно смело бежать и искать под елкой подарки, а в специальных носочках - сладости и фрукты.

Традиционным рождественским украшением в западных странах является омела. Все, кто встретятся под омелой, должны поцеловаться. Это растение почитали еще в языческие времена как знак, посланный с небес. Другими распространенными украшениями, связанными с Рождеством, являются падуб и плющ - оба также связаны с языческими праздниками.

Колядки в семьях поют и за рождественским столом, и на следующий день после наступления праздника. Ряженые (не только дети, но и взрослые) ходят по домам, распевая песни с пожеланием добра и счастья.