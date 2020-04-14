Хроники карантина: продуктовые рынки снова решили закрыть, на Харьковщине - 3 новых случая COVID-19

На Харьковщине - 3 новых случая заболевания COVID-19. В-общем, их теперь 14, сообщил глава области, Алексей Кучер. Большинство - жители Харькова. Люди госпитализированы и они не в тяжелом состоянии, рассказал Кучер.

26 подозрений относительно коронавируса специалисты опровергли. Среди них - 11-месячный ребенок, о котором чиновники говорили накануне. У новорожденного COVID-19 не подтвердился.

Харьковчане говорят, стали меньше выходить на улицу, если приходится - обязательно одевают маску. Правда, цены на них кусаются.

Наталья, социальный работник:

Благодаря дисциплине, вот одели весь город Харьков в маски, как в Китае, благодаря этому, видите, мы как-то еще держимся. Нет этой пандемии в таком размахе. Если руки есть, машинка есть, можно и пошить. Но хотелось бы, чтобы цена была подешевле, и на дезинфицирующие средства. Тут уже, знаете, хотя бы выжить.

Пенсионеры говорят, средства защиты им покупают их дети и внуки. Потому как собственного дохода с такой стоимостью масок и антисептиков не хватает. Начали приходить квитанции за коммуналку, рассказывает харьковчанка Людмила Петровна, поэтому в первую очередь деньги будет отдавать за потребленные услуги и оставит часть пенсии - на продукты.

Людмила Петровна, пенсионерка:

Я заплатила за отопление и за воду, две отдельные. А общую мне не прислали. Они мне в этом месяце красный штамп - "терміново оплатите", "терміново"!. Дочка купила, вот масок не было, в "Чуде" 99 гривен - 5 штук. Это 20 гривен -маска. Вот она мне дала. И я марлевую пошила. Вот эта маска - 20 гривен.

Чтобы украинцы имели доступ к дешевых продуктов и могли выбирать - идти на рынок или в магазин - ранее министерство здравоохранения разрешило работать продуктовым рынкам. Однако накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов сказал: их решили снова закрыть.

Продавец Наталья, которая торгует овощами и фруктами, возмущена таким решением. Жалуется на большие убытки из-за карантина, но работа на торговой точке позволяет получать хотя бы какой-то доход. Если работать запретят - останутся в минусе.

Наталья, продавец:

Крик души! Мы ночами не спим. Все люди злые постоянно, все как хотели, так и ходят, все как ходили, так и умудряются, а денег... Как говорят, доставайте сумки, а где эти сумки? Я бы стояла здесь за 200 гривен? Стояла бы? Никогда в жизни. А я стою. И за 100 буду стоять, потому что нечего есть.

Покупатели же говорят - после закрытия рынков потеряют возможны торговаться и экономить на продуктах.

Евгения, покупательница:

Так она, наоборот, увидит, говорит: "я тебе оставила, иди, вот есть чуть-чуть подешевле, возьми". Я то салат из чего-то принесу, то рецепт. Я считаю, что на базаре лучше, ну не сейчас вот, а когда лето начинается. А сейчас, вот даже на конном рынке, я не была в новом, сейчас говорят нет ничего. На столах ничего не продают.

Любовь, покупательница:

Почему, просто дешевле, от же самый товар, но дешевле.

Но Виктор Ляшко подчеркнул - были обнаружены существенные злоупотребления, когда продовольственные точки открыли в «антисанитарных условиях». А это может влиять на распространение коронавирусной инфекции. Именно поэтому настаивает на закрытии продуктовых рынков по всей Украине.