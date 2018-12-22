«ХТС» хочет переложить 60 километров теплосетей в 2019 году

22 декабря 2018 г. 9:26
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В 2019 году в Харькове планируется заменить 60 км тепловых сетей - 15 км магистральных и 45 км внутриквартальных.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета со  ссылкой на первого заместителя гендиректора «Харьковских тепловых сетей» Сергея Волика.
 
По его словам, «Харьковские тепловые сети» на 90% уже определились с районами, где будут проходить ремонтные работы. Магистральные теплосети будут менять на участке от ТЭЦ-3 по Московскому проспекту, через ул. Ивана Камышева и далее на Салтовку. Внутриквартальные сети планируется перекладывать, в частности, на Алексеевке и Павловом Поле, а также в Киевском и Слободском районах.
 
Кроме перекладки основных тепломагистралей, планируется также установка в домах индивидуальных тепловых пунктов с системой погодного регулирования, строительство когенерационной установки на Салтовской котельной, модернизация четырех крупных насосных станций и четырех котельных. 

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