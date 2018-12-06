ХТЗ принял делегацию европейских дипломатов и советников посольств стран-членов ЕС в Украине

Дипломаты из более чем 20 стран ЕС прибыли в Харьков с целью отчитаться о политической и социально-экономической ситуации в городе. Прежде всего, советники по политическим вопросам посетили именно Харьковский тракторный завод (ХТЗ), поскольку, по их словам, он имеет серьезные перспективы дальнейшего развития.

Fabio Della Piazza, представитель ЕС в Киеве

Не только потому, что имеет большое историческое значение, но и потому, что ещё сегодня это предпринимательство, которое могло бы иметь перспективы для развития, будущего в рынках не только в Украине, но и в Европе.

Представителям делегации Евросоюза продемонстрировали динамичное развитие завода, проиллюстрировав выбранную стратегию новыми тракторами с уже европейскими двигателями. Также у делегации возникли вопросы о группе DCH Александра Ярославского о финансировании и дальнейших планах.

Константин Петровский, председатель наблюдательного совета ХТЗ

Мы ещё раз изложили позицию нашего акционера, о том, что те активы, которые приобретаются, они наполняются реальными инвестициями и работают на благо Харькова и на благо нашей страны.

Андрей Коваль, генеральный директор ХТЗ

Мы где-то занимаем своей мощности порядка 40 % всех тракторов продаваемых на Украине, именно в своей нише. Цель - её наращивать, увеличивать. Вторая цель, естественно, накрывать всё больше и больше прочие рынки.

Чтобы достичь цели, по словам Андрея Коваля, сейчас на ХТЗ внедряют инновации и готовятся к запуску масштабного проекта модернизации предприятия.