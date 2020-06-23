«И матом кроют, и как угодно», - водители о реакции пассажиров на просьбу надеть маску в транспорте

- Девушка, отойдите, отстаньте. - Ви їхали тільки що без маски за кермом. - Приехал.

Водитель 147-го маршрутного автобуса выходит из салона без маски - так же, как и пассажирка, которая ехала с ним на соседнем сиденье. Оба уверены, что карантином не пренебрегают и, собственно, не рискуют заразиться или заразить кого-то коронавирусом, но вот от съемочной группы все же убегают.

- Потому, что я её сняла сейчас. – Ви їхали, ми тільки шо бачили, що ви їхали без маски. - Я её сняла, она у меня в сумке.

А вот на конечную подъезжает 3-й троллейбус, большинство пассажиров, покидающих салон, без средств защиты. Говорят, водитель даже попыток напомнить людям о важности соблюдения масочного режима в общественном транспорте не делал.

Александр, повар

Четыре человека максимум вообще без масок. Люди не соблюдают карантин, а потом ещё удивляются, почему закрывают заведения, рестораны и ещё что-то. Так как их не закрывать, если людям вообще пофигу на это на всё.

Нина, пассажирка троллейбуса

Конечно, жутковато. Но стараемся придерживаться так, як Рада каже, як медицина каже. - А водій, ми бачили, що в нього на підборідді лише масочка, так? - Ну, зачастую кондуктора ходят без масок, а за водителя - я как-то не присматривалась.

Водители же признаются, что действительно никому ничего уже не говорят, потому как ссориться с пассажирами надоело и это не очень действенно, а патрульных вызывать и вовсе не хотят, но сами, уверяет Владимир, все же пытаются маску носить, хотя и очень жарко.

Владимир, водитель троллейбуса

- Реагують по-різному, агресивні є. И матом кроют, и как угодно. - Чи викликали ви вже патрульну поліцію? - Нет. - Чому не викликаєте? - А зачем? Мне-то надо работать, что, я вызову полицию и буду стоять? Я вызову полицию - он убежит. Полиция приедет, и что я буду полиции рассказывать?

Наталья подъехала на конечную в маске, потому как говорит - боится вируса, окинув взглядом салон через зеркало - нарушителей почти не увидела, потому что, собственно, пассажиров и так едва на сидячие места набирается.

Наталья, водитель троллейбуса

Я боюся, не знаю. Надо ходить в масках, надо. Есть много без масок есть, но сейчас вот нормально вроде, много без масок, не понимают люди. А что мы можем сделать, если полиция сама ходит без масок, вот сколько видела, идут четыре человека - все без маски.

Кристина, кондуктор троллейбуса

Я никого не выгоняю из салона. Да, многие ездят без масок, ну я ж не могу ничего сделать. Да, я им скажу, а что? У каждого своё мнение - кто верит в это, кто не верит, что есть карантин.

Но вот полицейские напоминают, что сейчас они в усиленном режиме патрулируют город — это и пешие наряды, и велопатрули. Водители общественного транспорта, по словам представителя харьковских патрульных, в период пандемии коронавируса обязаны не только следить за дорогой и не нарушать ПДД, но и несут полную ответственность за соблюдение карантинных правил в салонах.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Харьковской области

Перш за все, він повинен повідомити про те, що посадкові місця закінчились, дочекайтесь іншого транспортного засобу на маршруті, крім нього ще інші маршрутки існують. Якщо особа відмовляється, реагує неадекватно чи відмовляється вдягнути маску безпосередньо на місці, він може звернутися на лінію 102 - приїде екіпаж поліції і врегулює дану ситуацію.

В случае, если пассажир наотрез откажется надеть маску или выйти из транспорта - патрульные будут вынуждены составить на нарушителя админпротокол, говорят стражи порядка.

Если же водитель возит нарушителей масочного режима, никак не реагируя - отвечать будут обе стороны. Админпротоколы на штраф от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение карантина будет рассматриваться судом.

Впрочем, полиция отмечает, что не имеет цели составить как можно больше протоколов, поэтому прежде всего осуществляет разъяснительную работу прося надеть маску добровольно, чтобы граждане не подвергали себя и окружающих опасности.