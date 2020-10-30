"И отказать не можем, и не можем принять": областная инфекционная больница переполнена больными с COVID-19

Действительно, каждый час на счету, по своему состоянию понимаю, что состояние меняется каждые два часа, температуры нет, потом она поднимается.

Так описывает течение болезни харьковчанин Дмитрий Захаревський. Говорит, его самого недавно выписали из больницы, сейчас находится под наблюдением специалистов. Заразились COVID-19 и родители, подчеркивает Дмитрий, чувствуют себя очень плохо, но пока лечатся дома. На медпрепараты и диагностику семья уже потратила тысячи гривен.

Дмитрий Захаревский, переболел СOVID-19:

Очень приличные, очень приличные, у нас государство ничего не делает. Если КТ стоит 1800, нужно КТ сделать, нужно анализы. О чем говорить? Просто ПЦР сейчас стоит 1700 -1500 гривен. Откуда у пенсионеров эти деньги? Откуда? В моем случае, у моей матери, у неё вообще ситуация плачевная, потому что ПЦР, который делали в поликлинике, их либо потеряли, либо отправили куда-то и результатов нет. Прошло 10 дней. За 10 дней человек умрет.

Областная инфекционная больница загружена полностью, рассказывают медики. "Скорые" прибывают одна за другой, каждые 10-15 минут. Только освобождается место - сразу берут к себе, в приоритете - тяжелые больные. Если все забито - отправляют в другое медучреждение.

Валентина Маслова, зам. дир. областной инфекционной больницы:

Ми повністю завантажені. В лікарні стабільно всі ліжка для інтенсивної терапії зайняті - це 12 ліжок стабільно + ще 28 пацєнтів у вкрай важкому стані під'єднані до апаратів ШВЛ у профільних відділеннях. Загалом, на ранок перебуває 290 хворих, це 100-відсоткова загрузка.

Медики говорят, была определенная задержка с финансированием от Национальной службы здоровья на закупку препаратов для лечения больных. Сейчас, говорит заместитель главного врача, Валентина Маслова, деньги есть. Но часть препаратов трудно приобрести по причине их отсутствия на аптечных складах.

Валентина Маслова, зам. дир. областной инфекционной больницы:

Ми активно закуповуємо ліки, вже на цьому тижні прротягом останніх 3 діб активно поповнюємо запаси лікарських засобів, ще плануємо закупати. Плануємо, що на всі 100 відсотків лікарських засобів будемо надавати за влансі кошти, але існує проблема із закупкою лікарських засобів, їх просто нема. Тих же антикоагулянтів. Тобто гроші є, але купити не можемо, тому що вони відстуні на складах.

Еще одна проблема - нехватка кислородных точек для тяжелых пациентов, а таких становится все больше, отмечают специалисты.

Валентина Маслова, зам. дир. областной инфекционной больницы:

Це дуже велика проблема, їх не вистачає всюди, не тільки в нашоум закладі, по всьому регіону, і коли госпіталізуються хворі, приїжджають швикді із хворими, які потребують кисню, а в нас немає чим допомогти - це жах. Чому - тому що і відмовити не можемо, і прийняти не можемо. Тому що дуже велика кількість хворих. Майже 80 відсотків, які вже із дихальною недостатністю, потребують кисневої підтримки.

В областной инфекционной больнице также ищут дополнительный персонал - является нехватка инфекционистов, ведь количество больных растет в геометрической прогрессии, отмечает Маслова. Похожая ситуация в других опорных медицинских учреждениях региона по борьбе с COVID. Чтобы разгрузить их, в области на следующей неделе будут открывать для приема коронавирусных пациентов две железнодорожные больницы.