И снова антирекорд: в Украине за сутки подтвердили 2836 случаев COVID-19

За последние 24 часа в Украине зафиксировали 2 836 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее количество заболевших в стране выросло до 133 787 случаев. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты СНБО.

Известно, что за день от осложнений умерло 50 человек. Всего с начала пандемии 2 811 случаев заболевания стали летальными. Также известно, что 1 036 пациентам за вчера удалось преодолеть недуг. В целом это сделали уже 61 649 больных.

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+380), Тернопольской (+226), Одесской (+222) областях и в Киеве (+315).