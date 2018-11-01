И снова не получилось. E-ticket не запустили с 1-го ноября

Первое ноября, е-тикет в подземке Харькова снова не заработал. Выполнения обещания мэрии, относительно запуска единого проездного билета, почти никто из опрошенных горожан уже и не ждал. Люди говорят, сначала они, хотя бы из интереса, покупали новенький пластик с надписью «е-тикет», который напоминал о Европе, сейчас эти карточки давно заброшены. Исходя из практики стран ЕС, процесс запуска подобной системы длится не более полутора лет, уверяет аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

Для тролейбусів, трамваїв, метро вони взагалі не працюють, дуже маленький відсоток харків ян взагалі користуються цим квитком він фактично, можемо говорити де-факто, не запрацювала ця система у Харкові, тому що залишилися фактично кондуктори у трамваях, тролейбусах, 95 відсотків харків ян сплачують проїзд все одно готівко фактично

И действительно, опрошенные харьковчане говорят, пока не видят преимуществ такой системы. И отмечают, с радостью воспользуются е-тикетом, если его, конечно, все же приведут в порядок

Ирина

Купили, один раз попробовали и ….не сильно получилось пополнить… как-то не разобрались, деньги пропали, но и больше не пополняли… пока. Пока кондукторы ходят

Виктория

Не знаю… раз внедряют - значит надо – А вы если ездите, то какой способ оплаты предпочитаете? – Кондуктору… больше кондуктору

Прошлый старт безналичной системы планировался на первое сентября. И в мэрии сообщили о переносе этого события на 1 ноября, объяснив изменениями в законодательстве, в частности в порядке выдачи льготных проездных карточек, который возложен на органы социальной защиты населения, а также квотированием количества льготных поездок и изъятием из обращения мелких купюр. Именно поэтому, пояснили тогда в мэрии, появилась необходимость внести изменения к техническим требованиям для терминалов оплаты и валидаторов. Сегодня же получить объяснение нового отложения введения в действие электронного тикета в горсовете не удалось. Между тем в социальных сетях начали распространяться слухи о повышении стоимости проезда в подземке. И представители харьковского антикоррупционного центра эти опасения разделяют, говорят, раз в год цены на проезд стабильно растут. И если, исходя из отчетов предприятия, это обоснованно, то со стороны здравого смысла это совсем не так, подчеркивает Евгений Лисичкин

Евгений Лисичкин, аналитик Харьковского антикоррупционного центра

За 2017 рік метрополітен вказує, що від рекламної діяльності він отримав 13-ть мільйонів гривень, це смішно, тому що ми бачимо, які площі рекламні використовує метрополітен і здає в аренду рекламним агентам Я впевнений, що це підприємство якщо враховувати рекламну діяльність, а також КП «Підземне місто», якому передали де-юре зайняття фактично надання в оренду торгових приміщень. Якщо ці дві ланки включили би в дохід КП «Харківській метрополітен» – то це було б підприємство з доходом

Впрочем, на сегодня, в пресс службе КП «Харьковский метрополитен» эти слухи опровергают, говорят, цены на проезд в ноябре не поднимутся

