Идеальная работа - что это такое?®

Каждый из нас стремится найти работу с хорошей зарплатой. Но даже если вам предоставляют заоблачные суммы и бонусы, но все обязанности стоят поперек горла, рано или поздно вы сбежите из офиса.

В обществе давно сложилось стереотипное понятие «хорошей работы» - где платят вовремя, не заставляют делать ничего противозаконного и где есть офис. Современные реалии предлагают больше смещать фокус с финансовой составляющей на психологическую. Таким образом, субъективное понятие идеального места для работы у каждого свое: кому-то важна стабильность, несмотря на конфликты в коллективе, кому-то – интересные проекты.

Предлагаем поэтапно разобрать это понятие и определиться, что же для вас – идеальна работа.

«Приличная зарплата»

Многие считают этот пункт главным в оценке работы. Чем выше – тем лучше. Не стоит ориентироваться на абстрактные понятия – сопоставьте цифры со средним уровнем по рынку для вашей специальности и расспросите коллег. Не лишним будет оценить, хватает ли на достойную жизнь вашей ставки, есть ли возможность получать больше на нынешней должности фирме и считаете ли адекватным соотношение обязанностей и оплаты.

Карьерные перспективы и развитие

Уже давно психологи пришли к выводу, что лучшей мотивацией сотрудников является ощущение значимости собственной роли в компании. Если в фирме вас ценят, поощряют повышением по службе и регулярными бонусами, предоставляют простор для развития – это явно способствует хорошей самооценке. Посмотрите на коллег и свой послужной список на текущем месте работы – довольны ли сотрудники, всех ли оценивают достойно.

К тому же, речь не только о карьерных перспективах, но и возможности для самореализации. Бывает, что разочарование в профессии толкает на выбор более скромной, но более интересной должности, где есть возможность обучаться и реализовать себя как личность. Оцените собственные цели и возможности их воплощения в конкретной фирме.

Законность и прочие гарантии

В текущей экономической ситуации ощущение защищенности и стабильности особенно важно. Потому не всегда неофициальное оформление и зарплата «в конверте» предпочтительнее социальных гарантий и законного трудоустройства. Лучше иметь на руках документы и точно получить оплату за работу, чем сомневаться в завтрашнем дне.

Дружный коллектив

Комфорт во время работы – важный параметр. Взаимное уважение, деловые отношения, доверие к руководителю – все это непосредственно не только на качество выполнения обязанностей, но и на психологическую атмосферу в компании. Большая текучка кадров должна вас насторожить.

Что в итоге?

Прежде чем устраиваться на работу – почитайте отзывы о компании, о целях руководства и позиционировании фирмы на рынке. Случается, что с первых строк понятно, совпадают ли взгляды на стиль и средства работы. А искать лучше на специализированных сайтах поиска работы в Харькове с возможностью использования множества фильтров. Например, на таком авторитетном ресурсе, как Бесплатка.