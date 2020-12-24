Идеальное место для работы: техника для обустройства домашнего офиса®

Все больше лидеров бизнеса поддерживают идею работы на дому и гибких графиков. В режиме онлайн проходят важные переговоры и совещания. Маркетологи MagaZilla составили список техники, которая понадобится для обустройства домашнего офиса.

Ноутбук Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition

Чтобы эффективно выполнять рабочие задачи, необходим мощный ноутбук. Обратите внимание на Xiaomi RedmiBook 16 Ryzen Edition. Устройство оснащено 6- или 8-ядерным процессором AMD Ryzen 5/7, построенным на современной архитектуре Zen2. Для прекрасного функционирования в режиме мультизадачности предусмотрено 8 или 16 ГБ оперативной памяти (в зависимости от модификации). Аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы. Есть быстрая зарядка, позволяющая набрать половину емкости батареи всего за 38 минут. Диагональ дисплея составляет 16,1 дюйма. Разрешение экрана — 1920 × 1080.

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Принтер Epson L1110

Цветной струйный принтер Epson L1110 подойдет для распечатки деловой документации и фотографий. Оснащен заводской системой непрерывной подачи чернил (СНПЧ), что позволит сократить расходы на печать. Разрешение печати (DPI) — 5760 × 1440. Модель ориентирована на работу с бумагой формата А4. За одну минуту выдает 33 черно-белые страницы или 15 цветных. В лоток для подачи бумаги помещается до 100 листов.

Наушники Sony WH-CH510

Относительно недорогие накладные наушники Sony WH-CH510 обеспечивают качественный звук. Частотный диапазон — 20–20000 Гц. Устройство оснащено встроенным микрофоном и поддерживает интерфейс Bluetooth 5.0. Модель беспроводная. Высокоемкий литий-ионный аккумулятор гарантирует до 20 часов функционирования.

Компьютерная мышь Logitech G102 Lightsync

Проводная компьютерная мышь Logitech G102 Lightsync обеспечивает комфорт и точность при работе за компьютером. Эргономичная форма обеспечивает удобный хват, благодаря чему рука меньше устает во время продолжительных рабочих сессий. Разрешение сенсора варьируется в пределах от 200 до 8000 DPI. Оптическая модель нетребовательна к рабочей поверхности, но лучше использовать специальный коврик. Длина кабеля подключения — 2,1 м.

Концентратор BASEUS USB-C to 3xUSB3.0+HDMI+RJ45+PD

USB-хаб BASEUS USB-C — возможность расширить количество рабочих разъемов на ноутбуке. Модель получила три порта USB 3.2 gen1, кардридер для чтения / записи карт памяти SD и microSD, а также видеовыход HDMI, который может передавать на внешний монитор изображение с разрешением 4K. Есть LAN-порт для проводного подключения к интернету. Предусмотрена поддержка Power Delivery. Длина кабеля подключения составляет 15 см.

Компьютерное кресло Aerocool Aero 2 Alpha

Неправильно организованное рабочее пространство снижает продуктивность, может стать причиной усталости и стресса. Удобное компьютерное кресло — must have для тех, кто учится и работает дистанционно. Подходящим решением станет Aerocool Aero 2 Alpha. Это геймерская модель, характеризующаяся удобной посадкой. Кресло имеет высокую эргономичную спинку, которая поддерживает поясницу и плечевой пояс, и мягкие нерегулируемые подлокотники. Выдерживает нагрузку до 150 кг.