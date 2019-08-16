Идеальный кандидат на пост главы Минздрава - Квиташвили - советник президента

Советник президента Украины Михаил Радуцкий заявил, что не хочет быть министром здравоохранения. Идеальным кандидатом на эту должность он назвал экс-главу Минздрава Александра Квиташвили.

Об этом он рассказал в интервью.

Радуцкий подчеркнул, что не собирается быть министром здравоохранения, несмотря на то, что в СМИ не раз появлялась такая информация. "Как минимум, я не хочу", - отметил он.

Идеальным кандидатом на пост министра здравоохранения он считает Александра Квиташвили, возглавлявшего украинский Минздрав в 2014 – 2016 году. "Это человек с сумасшедшим опытом, человек, который четко знает материал", — сказал Радуцкий.