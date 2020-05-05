Игровые автоматы, рулетка и 30 тысяч гривен: в Харькове разоблачили подпольное казино

Отдельное здание, опущенные роллеты на окнах, на входе - охранник.

В Харькове накануне задержали организаторов работы нелегального игрового заведения на территории Московского района. Разоблачили злоумышленников сотрудники следственного управления Нацполиции в Харьковской области совместно с работниками Управления стратегических расследований. Процессуальное руководство осуществляли работники Харьковской местной прокуратуры №4.

В ходе проведения следственных действий правоохранители провели обыски в игорном заведении, где предоставлялись услуги по доступу к азартным играм, а также по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Під час обшуків були вилучені гральні автомати, 22 штуки, 6 посадочних місць, 30 тисяч гривень, понад 300 доларів, чорнові записи щодо того, куди, скільки вони передавали. Вони передають кошти за незаконну діяльність

Испытать удачу на рулетке и игровых автоматах могли как иностранцы, так и местные жители.

Также правоохранители обнаружили склад игровых автоматов. Возможно, говорят в прокуратуре, их планировали использовать для открытия еще одного игрового зала.

В настоящее время двум лицам, причастным к противоправной деятельности, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

Двум особам, а саме - жінці адміністратору та одному з керівників цього грального закладу - повідомлено про підозру за частиною першою статті 203 з позначкою 2. Це - заняття гральним бізнесом. Їм загрожує покарання у разі доведення їхньої вини у вигляді штрафу від 10 ти до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Также, по словам пресс-секретаря прокурора Харьковской области Дмитрия Чубенко, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Сейчас продолжается досудебное расследование.