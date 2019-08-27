"Их отцы - герои. Они были первые!" Как в Харькове вспоминали трагедию в Иловайске

Трагедию в Иловайске вспоминали в Харькове. В августе 2014 года бойцы ВСУ и добровольческих батальонов пытались освободить этот стратегически важный город, но попали в окружение. При выходе по обещанному «зеленому» коридору их расстреливали из всех видов оружия российские наемники.

Волонтеры 92 отдельной механизированной бригады, которые были рядом с воинами, учредили награду «Иловайский крест» и сегодня состоялась акция вручения.

Аурика Дейнеко - мама 20-летнего Руслана, бойца 92 бригады, который погиб 27 августа 2014 года под Иловайском. Он входил в состав экипажа самоходной артиллерийской установки, и ее разорвала вражеская мина. Тело бойца не смогли забрать сразу с поля боя. Он считался пропавшим без вести.

Четыре с половиной года Аурика отказывалась верить в смерть сына. После ряда экспертиз ДНК его тело удалось идентифицировать и передать родителям. Сегодня Аурика пришла получить награду сына посмертно, но до сих пор помнит, о чем был их последний разговор:

АУРИКА ДЕЙНЕКО, мама погибшего солдата

Перед боем мы разговаривали по телефону: сказал, что «страшно , но мы держимся. Мы прорвемся». И все, и связь пропала … Это рана на всю жизнь, это горе.. Нет.. Каждый день он у меня в сердце, каждый день я о нем думаю…

Восстановить списки, найти контакты всех бойцов, которые сражались за Иловайск в составе 92-й бригады, взялась волонтер Ирина Белецкая. Она и еще трое активистов разработали награду, назвали ее «Иловайский крест», пригласили и подготовили День памяти. Всего -140 крестов, из них 16 наград получили за воинов посмертно их родственники:

ИРИНА БЕЛЕЦКАЯ, волонтер, соучредитель Дня памяти

Почему крест, медаль – это за заслуги. Ребята были расстреляны, когда шла колонна, это трагическое событие, это не победа в сражении. Мы ее даем - для того, чтобы детки этих ребят знали: их отцы – герои! Они были первыми! Никого туда насильно не посылали

На церемонии награждения присутствует экс-комбриг 92-й бригады – Виктор Николюк, позывной «Ветер». Сейчас он уже руководит учебным центром «Десна», а в августе 2014 года он отправил на задание ротно-тактическую группу - занять оборону и помочь деблокировать Иловайск.

Они не знали, что их ждет засада, все перемещения бойцов были известны противнику, говорит Николюк. Ребят поджидали, и начался бой. Воины 92-й бригады отвечали прямыми ударами, но силы были неравные:

ВИКТОР НИКОЛЮК, генерал, начальник ученого центра »Десна»

Наши тоже многих положили, а потом? Не один десяток. По свидетельствам очевидцев, которые там были, там было много российской формы, наши тоже принимали бой, но, к сожалению , их было много, очень много

Майор Федор Шевченко только вернулся с марша защитников в Киеве и попал на день памяти своих побратимов в Харькове.

В 92-й бригаде он был заместителем командира по морально-психологическому обеспечению и хорошо помнит начало войны. Для него Иловайск – это точка отсчета полномасштабного вторжения российских войск в Украину, и о тех, кто погиб, нужно рассказывать и не забывать:

ФЕДОР ШЕВЧЕНКО, майор 92-й ОМБ

Сегодняшнее мероприятие - значение его минимизировать нельзя, это очень важно, изначально для подрастающего поколения, они должны знать и понимать, кому они обязаны

Пятилетний Богдан Голубев - самый маленький в отряде пластунов, они также принимали участие в Дне памяти по погибшим в Иловайске. Малыш еще не сильно понимает, что такое война, но его мама рассказывает сыну о погибших:

Ми з тобою говорили, про що, куди ми їдемо? Чествовати пам'ять кого? – Тих, хто помер.

День памяти, посвященный Иловайской трагедии, прошел в Харькове впервые. Его организаторы хотели бы провести подобную акцию и в следующем году.