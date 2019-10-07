III Харьковский международный юридический форум — итоги®

III Харьковский международный юридический форум, который ежегодно проводится под патронажем Министерства юстиции Украины, Национальной академии правовых наук Украины, Минэкономразвития и торговли Украины, был торжественно открыт 24. 09. 2019 года. Организованное руководством Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого мероприятие проведено при поддержке ХОГА и Харьковского городского совета.

Почетными гостями 5-дневного форума, в котором приняли участие юристы из более чем 20 стран мира, стали Михаил Смокович (глава Кассационного административного суда) и Руслан Стефанчук (первый заместитель председателя Верховной Рады Украины). В качестве генерального партнера мероприятия выступила компания Simcord.

Ведущие эксперты в области экономики и права из США, Великобритании, Германии, Мальты, Казахстана, стран Балтии проводили тренинги, лекции, дискуссии, на которых обсуждались наиболее острые вопросы, касающиеся обновления гражданского законодательства, развития информационной экономики, кибербезопасности, евроинтеграции, необходимости внесения изменений в гражданское законодательство. Особенно актуальными были признаны проблемы, связанные с работой в сфере информационных технологий.

25 и 26 сентября участники форума получили возможность прослушать доклады спикеров Simcord, в которых были раскрыты тонкости использования Системы Bitbon на рынке информационных услуг, перспективы применения технологии блокчейн. Виктория Резчик представила доклад «Правовая природа Системы Bitbon». Как эксперт в области IT-права она подробно остановилась на особенностях функционирования системы, представила исчерпывающие аргументы в пользу установления доверительных правовых и экономических отношений в данной области.

Вопросы в cфере финансовых технологий были затронуты в докладе Марии Хакимовой. Она остановилась на проблематике технической ограниченности и юридических аспектах использования криптовалют. В выступлении особое внимание было уделено вопросам правового и экономического обеспечения цифровых активов, перспективам их использования в информационной экономике.

Сергей Литвиненко (заместитель генерального директора Simcord) предложил на базе блокчейн создавать экономические экосистемы и социально ориентированные сети. Во время выступления были раскрыты возможности и преимущества такого подхода, приведены доказательства эффективности алгоритма достижения консенсуса Community PoS.

На брифинге генерального директора Simcord Александра Кудь с представителями бизнеса, правоведами и экономистами обсуждалась роль Bitbon при внедрении системы в работу реального сектора экономики, раскрывались новые возможности применения блокчейн в информационной экономике. На вопросы, касающиеся цифровых активов и непосредственно технологии, в ходе мероприятия активно отвечал специалист компании Александр Басюк.

27 сентября 2019 года участники форума имели возможность принять участие в панельной дискуссии. Как одна из наиболее актуальных была выбрана тема: «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд». На ней обсуждался мировой опыт в области регулирования криптовалют, особенности работы подобных ресурсов в странах Восточной Европы, в США, ЕС. Проводился сравнительный анализ свойств и возможностей использования в экономике цифровых активов и криптовалют.

Александр Кудь во время своего выступления представил коллективную научную работу, выполненную в соавторстве с Евгением Смычком и Николаем Кучерявенко на тему: «Цифровые активы и их правовое регулирование в свете развития технологии блокчейн». В монографии подробно описана сущность технологии блокчейн, особенности ее использования в организации экономики различных стран мира. Особое внимание уделено перспективам использования цифровых активов в качестве инструмента для проведения качественных преобразований в сфере экономики. Были рассмотрены правовые вопросы, связанные с практическим использованием блокчейн.

Завершением дискуссии стало подписание главными спикерами форума итогового протокола, в котором было зафиксировано единую позицию о перспективности использования технологии в качестве движущей силы для мировой экономики в целом или отдельных стран. Она может стать фактором, который послужит причиной внесения серьезных изменений в правовое регулирование в данной сфере. В документе подчеркнута необходимость проведения детального правового анализа блокчейн, возможностей его применения в различных областях жизни современного общества.

Было принято решение о создании специализированного Центра, который будет отвечать за разработку правовых решений, отдельной группы экспертов для систематизации терминологии, используемой в данной области, формирования категориального аппарата нормативно-правовых актов, которые регулируют технологию блокчейн.

В итоговом протоколе было зафиксировано решение о проведении заседания Центра 05. 12. 2019 года в Киеве. Его тема — «Стандарты инструментов блокчейна». Будут приглашены ведущие эксперты в данной области. По результатам планируется подписание протокола с тезисами, которые впоследствии будут использоваться для разработки документов, направленных на цифровизацию украинской экономики.

Панельная дискуссия «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд» (видео)