IKEA обвиняют в использовании незаконно вырубленного карпатского леса

Британская общественная организация Earthsight утверждает, что стулья IKEA делают из незаконно вырубленного в Карпатах леса. В компании ответили, что не используют незаконно заготовленную древесину, но начали аудит поставщиков материалов из Украины.

Earthsight - британская общественная организация, специализирующаяся на экологических и социальных вопросах. Она утверждает, что поставкой бука для IKEA занимается лесоохотничье хозяйство в поселке Великий Бычков на Закарпатье. Государственная экоинспекция Украины уже проверяла это хозяйство и подтвердила, что лесничество выдало незаконные лицензии на "санитарную" выработку более 100 участков с апреля по июнь 2018 года.

В расследовании отметили, что это "период тишины", когда животные в лесах размножаются, а вырубка может влиять на дальнейшее их развитие и выживание, в частности рыси. Earthsight также выяснили, что лесничество проводило незаконную "санитарную" рубку и в 2019-2020 годах.

Главным заготовителем незаконно срубленного бука является мебельная компания "ВГСМ". Ее называют одним из крупнейших украинских поставщиков для IKEA. Примерно 96% всей продукции "ВГСМ" продает шведской компании.

Товаротранспортные документы указывают на то, что "ВГСМ" продает буковое сырье, дуб и ясень на фабрику IKEA в Словакию. Значительную часть экспортной продукции составляют полупродукты части мебели для сети или буковые пиломатериалы, которые переправляют в Румынию. Там их обрабатывает компания Plimob.

Компания IKEA отрицает обвинения в использовании незаконно вырубленного леса.

"IKEA не допускает использования незаконно заготовленной древесины при изготовлении своей продукции", - цитирует Reuters позицию компании.

В IKEA заявили, что начали независимый аудит украинских поставщиков.