Илон Маск анонсировал дебют ракеты Falcon Heavy в январе

Первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy компании SpaceX планируется в январе 2018 года на мысе Канаверал.

Об этом сообщил глава SpaceX Илон Маск в Twitter.

"Falcon Heavy будет запущен в следующем месяце со стартовой площадки Apollo 11 на мысе (Канаверал – ред.)", - написал Маск.

Он заверил, что это событие "так или иначе будет захватывающим".

Планируется, что ракета Falcon Heavy отправится на орбиту Марса.

Также по словам Маска, "полезным грузом" ракеты станет его электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня британского рок-музыканта Дэвида Боуи - Space Oddity.

Он подчеркнул, что ракета будет находиться в глубоком космосе "в течение миллиардов лет или около того, если не взорвется при запуске".

Ранее сообщалось, что SpaceX планирует запустить ракету сверхтяжелого класса Falcon Heavy только после огневых испытаний всех 27 ракетных двигателей Merlin.

Falcon Heavy — это ракета-носитель сверхтяжелого класса, разработанная на основе Falcon 9 и имеющая три первые ступени Falcon 9 Full Thrust в качестве ускорителей. Предполагается, что первые ступени ракеты будут многоразовыми и после полета смогут сесть на платформу или на сушу — аналогично первой ступени Falcon 9.