Илон Маск собирается подключить мозг человека к компьютеру (фото)

Илон Маск представил технологию Neuralink для подключения мозга к компьютеру, первые испытания на людях начнутся в 2020 году.

Стартап Илона Маска Neuralink, который работает над подключением человеческого мозга к искусственному интеллекту, впервые представил свои технологии. На презентации показали «нити», предназначенные для считывания информации из мозга робота, который будут имплантировать в череп, и подопытной крысы.

Neuralink, основанный в 2017 году, до сих пор оставался «суперсекретным». Разработки проекта впервые были открыты на презентации в Сан-Франциско, со ссылкой на Bloomberg сообщает Forbes.

Цель Neuralink - имплантировать чипы парализованным людям, чтобы те могли использовать компьютеры и телефоны. После операции люди, по замыслу Neuralink, смогут силой мысли «писать» текстовые сообщения и «листать» страницы в интернете.

В далекой перспективе, как считают в Neuralink, миллионы людей захотят кибернетически усовершенствовать свой организм и получить возможность с помощью имплантированных чипов, например, обмениваться «цифровыми» мыслями или загружать в мозг незнакомый иностранный язык.

«Это звучит довольно странно, но в конце концов мы достигнем симбиоза с искусственным интеллектом. Это необязательно, это вы сможете выбирать, если захотите. Это то, что, по моему мнению, будет действительно важно в масштабе цивилизации», - сказал Маск на презентации.

Однако, по его словам, процесс создания безопасного мозгового интерфейса займет много времени.

Neuralink разработал гибкие «нити» толщиной 4-6 мкм, значительно тоньше человеческого волоса, пишет The Verge. Такой размер снижает риски ущерба для мозга при имплантации. «Нити», содержащие электроды, после имплантации будут мониторить активность мозга и передавать данные на небольшое устройство, расположенное за ухом. Это устройство будет передавать данные на компьютер.

Neuralink разработала нейрохирургического робота, способного автоматически вживить в минуту 6 «нитей». Вставлять их собираются через четыре 8-миллиметровых отверстия в черепах пациентов. Пока технология имплантации «нитей» требует сверления отверстий, но в будущем стартап надеется использовать лазеры и делать имплантацию без наркоза.

Neuralink сообщила, что провела не менее 19 операций на лабораторных крысах, успешно разместив «нити» с помощью роботов в 87% случаев.

Уже в следующем году Neuralink хочет начать клинические испытания на людях. Для этого компании необходимо получить разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

На данный момент Neuralink, в которой работают 100 человек, удалось привлечь более $ 150 млн от инвесторов, включая не менее $ 100 млн от самого Маска.