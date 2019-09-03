"Иловайск 2014. Батальон "Донбасс": фильм-посвящение украинским добровольцам

Фильм-посвящение «Иловайск 2014. Батальон «Донбасс» к 5-й годовщине дня памяти Героев Иловайской битвы вышел в широкий прокат. В основе сценария киноленты - реальная история командира штурмовой бригады добровольческого батальона «Донбасс» Тараса Костанчука. Режиссер киноленты Иван Тимченко рассказывает: работа над фильмом началась более 2-х лет назад.

Иван Тимченко, режиссер

І, власне, виникла ідея от в такий художній спосіб через художній спосіб залишити в пам’яті не тільки українців, а ми віримо, що покажемо закордоном, власне, ці події. Це фільм-пам’ять, пам’ять про загиблих, пам’ять про живих і це подяка всім, хто воював, всім, хто склав своє життя на фронті, і всім, хто продовжує воювати

Снимали фильм в разных уголках Украины. Главная идея, которую стремился воплотить режиссер, - воспроизведение событий Иловайского котла через взгляд тех бойцов, которые его прошли. Они - военные, ветераны добровольческих батальонов - на время съемок должны были превратиться в актеров и воспроизвести реальные боевые сцены, хотя, делятся, что это было не самое трудное.

Игорь Чайковский, позывной «Артист», боец батальона «Донбасс»

Відверто – адреналін, знову повернутися в ті самі обставини, ну, і дуже важко другий раз проводжати загиблих друзів, загиблих товаришів

Иван Гевко, боец ​​батальона «Донбасс», говорит: во время съемочного процесса военные устраивали профессиональным актерам настоящий курс молодого бойца. Учили рыть окопы, блиндажи и жить в полевых условиях - пытались приблизить киноленту к реальным событиям лета 2014 года.

Игорь Гевко, позывной «Брокер», боец ​​батальона «Донбасс»

Розстріл колони, який показаний в цьому фільмі - це одна десята того, що там відбувалось насправді. Це просто був зріз, який показав таку «блискавку» частину, невеличку частину цього розстрілу

Профессиональная актриса Анастасия Ренард в фильме играет молодую женщину, ее прототипом является реальная жительница Иловайска. Она - символ того, как оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Все эти факторы, говорит актриса, создали особое настроение во время съемок и стали постоянным напоминанием того, что приходится работать с реальной историей и человеческими судьбами.

Анастасия Ренард, актриса

Мені - завдяки цьому досвіду я відчула все те безсилля, яке відчувають жінки на війні, коли ти просто спостерігаєш, можеш спостерігати. Ти нічого і ні на що не можеш впливати…

Некоторые кадры фильма, делятся его авторы, показали фактически документально.

Посмотреть киноленту на широких экранах можно будет по меньшей мере еще неделю.