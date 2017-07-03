Имя французское, а повадки хулиганские. В экопарке подрастает черный леопард Нуар

03 июля 2017 г. 14:44
Автор: Наталья Белокудря
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Леопард Нуар самый маленький воспитанник харьковского экопарка. Через несколько дней ему исполнится всего три месяца. По своим повадкам он еще не похож на хищника, ведет себя как маленький котенок 0
 

Нуар приехал в Харьков из Одессы, из частного зоопарка, по обмену два месяца назад. Детеныш индийского черного леопарда, сначала жил у ветеринаров, за ним все время следили, неделю назад Нуар получил собственный просторный вольер. Котенок абсолютно спокойно пока пускает к себе в клетку посетителей, но требует стопроцентного внимания:

Валерия Иващенко, заместитель директора экопарка

Вот так вот он игривый, но с характером. Если что-то ему не нравится и когда на него не обращают внимание, он сразу подпрыгивает сзади неожиданно, ты чего кусаешься?
 

Максим Куценко заботится о Нуаре почти круглосуточно. С утра и до вечера они вместе. Весит подопечный Максима порядка пяти килограммов. От молока хищник уже отказался, кормят его преимущественно мясом: говядиной, курятиной и субпродуктами, ест малыш из рук смотрителя :

Нуа, Нуа – еда здесь !

Максим Куценко рассказывает, индийских леопардов в экопарке еще не было. Поэтому они очень хотят найти Нуару подружку, чтобы в будущем пополнить коллекцию этого семейства кошачьих. Как только самку найдут, сразу их поселят вместе, говорит Максим:

Максим Куценко, начальник сектора хищников экопарка

Пока они дети я не переживаю совершенно, а вот когда будут взрослые, тогда могут у них свои особенности характера проявляться, и как они там будут уживаться это дело будущего.

По словам сотрудников экопарка, подружка черного леопарда должна появиться в Харькове в течение месяца.

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