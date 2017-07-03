Имя французское, а повадки хулиганские. В экопарке подрастает черный леопард Нуар

Леопард Нуар самый маленький воспитанник харьковского экопарка. Через несколько дней ему исполнится всего три месяца. По своим повадкам он еще не похож на хищника, ведет себя как маленький котенок 0



Нуар приехал в Харьков из Одессы, из частного зоопарка, по обмену два месяца назад. Детеныш индийского черного леопарда, сначала жил у ветеринаров, за ним все время следили, неделю назад Нуар получил собственный просторный вольер. Котенок абсолютно спокойно пока пускает к себе в клетку посетителей, но требует стопроцентного внимания:

Валерия Иващенко, заместитель директора экопарка

Вот так вот он игривый, но с характером. Если что-то ему не нравится и когда на него не обращают внимание, он сразу подпрыгивает сзади неожиданно, ты чего кусаешься?



Максим Куценко заботится о Нуаре почти круглосуточно. С утра и до вечера они вместе. Весит подопечный Максима порядка пяти килограммов. От молока хищник уже отказался, кормят его преимущественно мясом: говядиной, курятиной и субпродуктами, ест малыш из рук смотрителя :

Нуа, Нуа – еда здесь !

Максим Куценко рассказывает, индийских леопардов в экопарке еще не было. Поэтому они очень хотят найти Нуару подружку, чтобы в будущем пополнить коллекцию этого семейства кошачьих. Как только самку найдут, сразу их поселят вместе, говорит Максим:

Максим Куценко, начальник сектора хищников экопарка

Пока они дети я не переживаю совершенно, а вот когда будут взрослые, тогда могут у них свои особенности характера проявляться, и как они там будут уживаться это дело будущего.

По словам сотрудников экопарка, подружка черного леопарда должна появиться в Харькове в течение месяца.