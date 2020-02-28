Индексация пенсий и довыборы в Раду: какие изменения ожидают украинцев в марте

В марте 2020 украинцам планируют индексировать пенсии и повысить выплаты по безработице. В то же время правительство анонсировало уже 1 марта начало своей программы "Большого строительства", а жителей Харьковской области ожидают довыборы в Раду.

Украинцев в марте 2020 года ожидают следующие изменения:

Индексация пенсий

С 1 марта на индексацию пенсий могут претендовать те пенсионеры, которые их получают по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет или по случаю потери кормильца. Также индексация коснется военнослужащих срочной службы, уволенных с военной службы, и чернобыльцев ликвидаторов.

В среднем пенсии вырастут на 8,5-12% (около 300 гривен). Если говорить о средней пенсии по возрасту, то она должна вырасти с 3064 гривен до 3370 гривен. Всего индексация повлияет на пенсии более 11000000 украинцев.

Новые функции в "Дії"

Еще во время презентации правительственного приложения "Государство и я" разработчики анонсировали ряд нововведений ли не ежемесячно. В марте в смартфоны украинцев планируют добавить студенческие билеты, а также оцифровать внутренние паспорта и загранпаспорта.

Выборы в Раду в Харьковской области

В середине марта на 179-м округе в Харьковской области (центр округа - город Красноград) состоятся довыборы в Раду.

Напомним, на парламентских выборах в июле 2019 там победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер, однако 6 ноября указом президента он был назначен на должность председателя Харьковской ОГА. По закону, если из Рады идет депутат, избранный по округу, там проводятся промежуточные выборы.

По вакантное место в парламенте поборются около 40 кандидатов. По последним соцопросам, уверенное лидерство имеет бывшая руководительница Харьковской ОГА Юлия Светличная, баллотируется самовыдвиженка.

Кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексийчук занимает второе место в рейтинге, но отстает от Светличной более чем в 6 раз. Еще одна известная фамилия среди кандидатов – экс-депутат Виктория Пташник, которая баллотируется от "Европейской солидарности".

В Россию - только с загранпаспортами

С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию исключительно по заграничным паспортам . Со многими странами постсоветского пространства Украина имеет соглашения, которые позволяют пересекать границы по внутренним паспортам (в некоторые - только по ID-картам). Такое соглашение есть и с Россией.

Однако 18 декабря Кабмин принял решение разрешить украинцам пересечение границы с Россией исключительно по заграничным паспортам. В то же время при въезде граждан в Украину из России впускать как по внутренним паспортам, так и по свидетельству о рождении.

Изменение графика работы КПВВ

Контрольно-пропускные пункты на линии разграничения в Донбассе имеют несколько режимов работы. Уже 1 марта КПВВ возвращаются на весенний режим работы. Таким образом, пропуск людей через линию фронта будет происходить ежедневно с 7 утра до 18:30.

Увеличение пособия по безработице

Правление Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины приняло решение о повышении пособия по безработице. Те, кому такие выплаты будут назначаться без учета страхового стажа, будут получать не менее 650 гривен. А те, у кого страховой стаж будет учитываться, - по меньшей мере, 1800 гривен.

Новая программа питания для военных

С 1 марта все боевые части Вооруженных Сил Украины перейдут на новую систему питания. Она будет предусматривать каталог из 409 различных продуктов на выбор. Похожей системой пользуются страны-члены НАТО. Все остальные части планируют перевести на эту систему с 1 июня.

Повышение тарифов "Укртелекома"

"Укртелеком" на март запланировал повышение стоимости телефонной связи, а именно - стационарных телефонов. В среднем цены на тарифы вырастут примерно на 20 гривен.

Также будет увеличено и тариф за услуги проводного радиовещания - с 35 до 45 гривен в месяц.

"Большая стройка" от правительства

Одна из запланированных программ Кабинета министров на 2020 год - старт "Большого строительства". Премьер Алексей Гончарук анонсирует его уже 1 марта. За год чиновники планируют отремонтировать не менее 4000 километров дорог.

Также программа будет предусматривать масштабный ремонт и строительство новых школ, детских садов, стадионов и больниц по всей Украине. Каждая область предварительно предоставляла правительству план, который утверждался Кабмином.

Земельная реформа

Верховная Рада сейчас рассматривает все поданные 4000 поправок к законопроекту о рынке земли в Украине. В марте парламент будет 9 пленарных дней, за которые потенциально может успеть рассмотреть все необходимые правки и провести голосование. Это означает, что уже в этом месяце в Украине наконец-то может быть принят закон о разблокировании рынка земли, который внедрится в октябре 2020 года.