Индексация пенсий и решение по карантину: какие изменения ждут украинцев с 1 мая

Сегодня 1 мая, и в связи этим СМИ напомнили украинцам о том, что изменится в жизни украинцев с приходом мая.

Как сообщалось, в мае украинцев ожидает индексация пенсий.

В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек. По словам главы Министерства социальной политики Марины Лазебной, размер выплат в среднем вырастет на 260 грн.

Также до 2,1 тыс. грн повысили минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет – у мужчин.

Отметим, что в текущем году индексация пенсий составит 11% – это 50% от инфляции и 50% от средней заработной платы предыдущего года. В 2019 году индекс роста потребительских цен составил 4,1%, а показатель роста заработной платы – 17,85%.

Соответствующие повышения выплат предусмотрены постановлением правительства от 1 апреля текущего года. Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в принятых 13 апреля 2020 года изменениях в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Премьер-министр Денис Шмыгаль 5 марта пообещал, что до конца года пенсии проиндексируют.

Также заработают и некоторые нововведения для водителей.

Так, изначально планировалось, что с 1 мая в Украине заработает система автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, однако ее запуск перенесли до окончания режима строгого карантина.

"Министерство внутренних дел приняло решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания режима строгого карантина", - сообщили в МВД.

Ведомство пояснило, что в связи с постановлением Кабмина ограничена деятельность некоторых подразделений Национальной полиции и других организаций, которые должны обеспечивать работу системы.

Кабинет министров надеется, что 11 мая наступит начало смягчения карантинных ограничений.

Но! Если в стране будет наблюдаться значительное увеличение числа заболевших, то ограничительные меры могут снова быть усилены.

Карантин в Украине изначально был введен с 12 марта по 3 апреля. Позже, 25 марта, правительство продлило его до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, но 22 апреля было принято решение продлить ограничительные меры до 11 мая.

План выхода Украины из карантина, разработанный правительством, состоит из пяти этапов, каждый из которых имеет четкие индикаторы и зависит от динамики распространения заболевания.

По предварительным прогнозам, смягчение ограничительных мер в столице планируется на 12 мая.

"Первый этап послаблений мы начнем, если на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, с 12 мая может возобновиться движение городского, пригородного и междугороднего транспорта.

"Но многое зависит от того, какие показатели по распространению вируса мы будем иметь к 12 мая", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ожидается, что в дальнейшем в Украине могут возобновить внутренние авиарейсы. При этом масочный режим и температурный скрининг будут сохраняться.