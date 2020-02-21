Индонезийский министр придумал, как преодолеть бедность в стране

Министр образования и культуры Индонезии Мухаджиров Эффенди предложил интересный способ для снижения уровня бедности в стране. Для решения проблемы богатые должны жениться на бедных.

Министр заявил, что в Индонезии - стране с наибольшим количеством мусульман в мире - неправильно понимают религиозное правило «Поиска равного себе».

«Что будет, если бедные будут искать других бедных (для бракосочетания – ред.)? Будет больше бедных. А это - проблема для Индонезии», - приводит его слова The Jakarta Post .

По его словам, около 5000000 семей, то есть почти 10% от их общего количества, живут за чертой бедности.

Чтобы побороть эту проблему он предложил выпустить фетву, которая предлагала бы межклассовых бракосочетания как возможное решение проблемы.

Также Мухаджиров предложил запустить программу сертификации для пар, у которых нет экономической стабильности - чтобы они проходили государственные курсы для того, чтобы иметь возможность получить работу.