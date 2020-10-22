Инфекционист рассказала, как долго человек может находиться на больничном после перенесенного коронавируса

После перенесенной коронавирусной болезни COVID-19 человек может находиться на больничном до месяца.

Об этом сообщила Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца, а также член медицинского совета при Минздраве во время брифинга сегодня.

По ее словам, это связано с "постковидным синдромом", третьей стадией развития COVID-19.

"Его сейчас очень интенсивно изучают, потому что это - отдельная проблема. Поэтому пациентам тоже нужно находиться под определенным наблюдением", - отметила инфекционист.

Голубовская рассказала о трех этапах развития COVID-19:

1 этап - это первая неделя заболевания, когда больные себя чувствуют в основном практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращаться к врачу и пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

2 этап - в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" иммунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.

3 этап - "постковидный синдром". Пациентам нужно находиться под наблюдением. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.