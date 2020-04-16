Инфицированные без симптомов коронавируса наиболее опасны

У человека, который уже заразился новым коронавирусом, наибольшее количество вирусных частей в организме образуется до обнаружения первых симптомов, поэтому в этот период такое лицо является наиболее опасным для всех, кто с ним контактирует. Об этом свидетельствуют результаты исследования эпидемиологов с Гуанчжоуского и Гонконгского университетов, которые опубликовало издание Nature Medicine.

Ученые пришли к таким выводам после работы с 94 пациентами, у которых COVID-19 диагностировали на ранней стадии. Так они выяснили, что в первые дни заражения в организме человека образуется наибольшее количество вирусных частиц, с помощью которых можно инфицировать других людей. Наиболее опасным инфицированное лицо становится за 0,7 дня до обнаружения первых симптомов.

Также исследователи произвели подсчеты, которые показали, что 44% всех случаев инфицирования произошли до того, как распространитель инфекции чувствовал первые ее проявления.