Инфицированы медики, военнослужащие и двухлетний ребенок: ситуация с COVID-19 на Харьковщине ухудшается

Ситуация с заболеваниеми на коронавирус в Харьковской области ухудшается. По состоянию на утро понедельника, регион побил так называемый антирекорд, медики подтвердили Ковид-19 в 49 пациентов. Это жители города Харькова, Змиевского, Лозовского и Богодуховского районов. Среди заболевших оказался и маленький ребенок. Двухлетняя девочка с подтвержденным диагнозом сейчас находится на самоизоляции под наблюдением педиатра. Ее состояние удовлетворительное. Также медики обнаружили Ковид-19 и у матери девочки.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Якщо говорити в розрізі регіонів за останню добу, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській області - 49, Закарпатській - 46, Чернівецькій - 34 та місті Києві 32 випадки

Всего в Харьковской области - 196 инфицированных. 85 находятся в медицинских учреждениях, 94 на самоизоляции. К аппаратам ИВЛ подключены два. За последние сутки двое харьковчан 37 и 68 лет с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.

У обоих были сопутствующие заболевания. В больницу госпитализировали еще троих военнослужащих. Среди больных 53 медики - медицинские сестры, санитары и врачи. Это, в частности, работники Харьковской городской клинической больницы номер 13, Областной клинической больницы и «скорой» помощи. Между тем, в правительстве представили поэтапный план снятия ограничений из-за Ковид-19. Выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться 11 мая. Хотя в Кабмине ожидают следующий пик заболевания с третьего по восьмое мая, уже с 11 планируют ослабить определенные ограничения. Прежде всего - позволить посещать парки, скверы работать магазинам в сфере непродовольственной торговли товарами. Второй этап наступит, когда медки будут фиксировать уменьшение случаев инфицирования. Затем после полного контроля над очагами болезни, должен заработать метрополитен и весь наземный общественный транспорт, ТЦ и спорт-залы. Горожане говорят, снятие ограничений очень ждут, но некоторые готовы и в дальнейшем поберечься.

Это плохо. Для экономики это кризис. Конечно хуже, но это лучше чем умереть

Сергей, харьковчанин

В первую очередь, то, что приносит деньги. Производство, но для этого нужно развитую медицину, которая контролировала бы контролировала эту болячку. Я не экономист, но если все стоит какая это экономика. Это не экономика. Это выживание, а на сколько нас хватит даже правительство не скажет

Артем, харьковчанин

На самом деле, лично мне карантин совершенно никак не повредил. Сыграл только на руку. По-причине, того что у меня есть свой лично транспорт и из-за того, что люди не могут никуда ездить собственно я вожу. Мне нормально

Людмила

Почему, вот скажем пивные ларьки работают - пиво на разлив. Это что здоровье крепкое? А все остальное закрыто. У нас все не так, как надо

Между тем, по информации Минздрава, в Украине зафиксировано девять тысяч девять случаев коронавирусной болезни. Из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели.