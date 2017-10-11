Акция ЛГБТ-сообщества в Харькове: площадь Конституции - в оцеплении полиции и Нацгвардии

Взрывчатку в здании Исторического музея не нашли, сообщают в полиции.

Ранее появилась информация о якобы заложенной взрывчатке в здании на улице Университетской, 5. Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, для проверки на место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления.

В данный момент территорию где должна состояться акция ЛГБТ-сообщества, охраняют несколько сотен правоохранителей. Здание Исторического музея и площадь Конституции - в оцеплении полиции и Нацгвардии.