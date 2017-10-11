Акция ЛГБТ-сообщества в Харькове: площадь Конституции - в оцеплении полиции и Нацгвардии

11 октября 2017 г. 18:48
113 просмотров

Взрывчатку в здании Исторического музея не нашли, сообщают в полиции.

Ранее появилась информация о якобы заложенной взрывчатке в здании на улице Университетской, 5. Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, для проверки на место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического управления.

В данный момент территорию где должна состояться акция ЛГБТ-сообщества, охраняют несколько сотен правоохранителей. Здание Исторического музея и площадь Конституции - в оцеплении полиции и Нацгвардии.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость italy-today.com                          Деньги до зарплаты                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.