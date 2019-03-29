Инициативные группы на ТЦ «Барабашово» управляются извне - Александр Фельдман

Представители инициативных групп не заинтересованы в развитии торгового центра, а их основная цель – дестабилизация на рынке, - об этом заявил генеральный директор ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Андрей Винаков.

«Активисты инициативных групп несколько раз сами просили организовать встречи с Александром Фельдманом. На эти переговоры они не являлись, - рассказал Андрей Винаков. – Сегодня наша оценка такому поведению: это - деструктивный подход. Представителей инициативных групп не интересует выход из финансового кризиса и успешное вхождение в торговый сезон. Как и не интересует оплата электроэнергии, вывоза мусора и тд на «Барабашово», которые они не осуществляют, из-за чего вся нагрузка полностью ложится на плечи других предпринимателей. Цель – сделать всем плохо. Итог: неуспешность в бизнесе, обернутая в политическую обертку, оказывается на прилавке всех бизнесменов рынка».

В свою очередь народный депутат Украины и почетный президент ЧАО «Концерн АВЭК и Ко» Александр Фельдман отметил, что был готов встретиться с представителями инициативной группы. “«В любой момент я сяду за стол переговоров, - сказал он. – Но регулярная неявка представителей иницитивных групп наводит на одну мысль: за активностями группы стоит кто-то, за кем остается окончательное решение – идти ли на договоренности с ТЦ. И это не предприниматель».

Напомним, что при поддержке некоторых представителей городских властей несколько предпринимателей на ТЦ «Барабашово» создали инициативные группы. Под предлогом подготовки к созданию коммунального предприятия эти предприниматели отказались продлевать оговора аренды с администрацией ТЦ и оплачивать коммунальные платежи. Также сторонники так называемых «инициативных групп» создали различные паблики в социальных сетях, где публикуют негативную информацию и откровенные фейки в отношении ситуации на ТЦ, а также используют их для политической агитации.

Отметим, что ТЦ «Барабашово» является одним из крупнейших рынков в Восточной Европе. Ежедневно здесь осуществляют торговлю более 15 тысяч субъектов предпринимательской деятельности. Средняя посещаемость составляет около 30 тысяч покупателей в день.