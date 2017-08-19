Инклюзия в действии. В Саржином Яру волонтеры провели творческую встречу "Все мы разные"

Активные игры с ребятами, особенно те, где нужен творческий подход, больше всего нравятся 3-летнему Диме. Малыш с радостью берет в руки кисти и вместе с другими ребятами раскрашивает картонный домик. Со своим сыном Анастасия Костенко занимается с пеленок, ее малыш с особенностями в развитии. Но для него другие дети иногда лучшие учителя.

Анастасия Костенко:

Общаться с другим человеком, у него свой уклад. Ты знакомишься, ты обогащаешь свой мир, свое мировоззрение, свое видение. И даже по навыкам. Он смотрит, как делает ребенок, он старается за ним повторить.

Идея вынести общение за пределы узкого круга специалистов возникла во время обсуждения темы инклюзии, рассказывают волонтеры инициативной группы "Включенное общество". Диалог лучше всего строится в игре, решили они. На лужайке - не только уроки лепки из глины или рисования, игра в тетрис и даже танцы. С детками с особыми потребностями Злата играет впервые. Во время привычной прогулки у источника малышка увидела настоящий праздник и не смогла не присоединиться.

Мне нужно найти новый нос. Где его найти? Может вот это? - Да! - Может вот так? - Угу.

Леля называет себя сочувствующим клоуном. Ее задача не просто развлечь, а почувствовать желания и эмоции особенных малышей. Она лучше других знает, как важна для них связь с внешним миром.

Дарья Матюнина, больничный клоун Леля:

То, что они могут общаться со всеми людьми. То, что есть поддержка от окружающих, то, что они не заброшены.

Такие творческие встречи помогают не только особенным деткам раскрыться, а их родителям выйти за пределы узких групп. Они помогают и родителям детей с нормальным развитием преодолеть собственные страхи, уверена детский психолог Мария Гринева.

Мария Гринева, детский психолог:

Не готово и сознание людей, родителей и сознание даже родителей деток с особенностями в развитии. Им страшно. Они не знают, что будет там. Страшно всем. В общем-то мы и пытаемся каким-то образом, маленькими шажочками пытаться организовывать коммуникацию взаимодействие.

Нынешняя акция - пробная. Волонтеры планируют продолжать подобные встречи.