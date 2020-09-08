Иностранца, разыскиваемого за убийство брата на проспекте Гагарина, задержали

В Харькове правоохранители задержали 28-летнего гражданина Азербайджана, которого разыскивали за убийство двоюродного брата.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как ранее сообщалось, 5 сентября около 22:30 на проспекте Гагарина между 28-летним мужчиной и его 19-летним двоюродным братом возникла драка. В ходе выяснения отношений злоумышленник нанес родственнику ножевое ранение в грудную клетку. От полученных травм 19-летний парень умер.

7 сентября подозреваемого полицейские задержали.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей.