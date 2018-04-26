Иностранец из Эфиопии привез в Харьков опасную болезнь

23 апреля 2018 зарегистрировали завозной случай малярии у гражданина Эфиопии, который прибыл на учебу на подготовительные курсы одного из ВУЗов Харькова.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Заболевший мужчина пожаловался на озноб, слабость, повышение температуры тела до 37,60С и обратился за медицинской помощью в студенческую больницу.

После медосмотра больного каретой скорой помощи доставили в областную клиническую инфекционную больницу, где в ходе клинического дообследования больному диагностировали малярию.

В очаге по месту жительства больного специалисты лабораторного центра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий

За текущий период 2018 года в Харьковской области зарегистрировано 4-й случай малярии.

Среди заболевших - 2 жители области, которые находились в странах Африканского континента.