Иностранец, который 15 лет жил по поддельному паспорту в Харькове, пойдет под суд

15 апреля 2019 г. 14:30
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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 70-летнего иностранца, подозреваемого в использовании поддельного паспорта гражданина Украины (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, мужчину уличили в мае прошлого года, когда он пытался обменять поддельный документ на настоящий паспорт нового образца. 

Однако обмануть работников миграционной службы ему не удалось.

Как выяснило следствие, поддельным паспортом иностранец пользовался 15 лет как в повседневной жизни, так и для ведения предпринимательской деятельности.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы.

 

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