 

Иностранец обокрал женщину в маршрутке

24 октября 2019 г. 19:22
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В Харькове правоохранители разоблачили карманного вора, который ограбил женщину в маршрутке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в начале октября в Новобаварский отдел полиции обратилась 34-летняя женщина. Она сообщила, что в маршрутном такси неизвестный мужчина похитил у нее кошелек с деньгами в сумме более 1700 гривен.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили злоумышленника. Им оказался 50-летний гражданин Грузии.

23 октября мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

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