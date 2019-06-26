 

Иностранец, сбивший девушку-пешехода на Пушкинской в Харькове, покинул Украину - адвокат

26 июня 2019 г. 13:25
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24-летний гражданин  Марокко, который утром 22 июня сбил 28-летнюю харьковчанку на улице Пушкинской, 41, покинул пределы Украины.

Об этом сообщил адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко на своей странице в Фейсбук.

"По оперативной информации от источника из компетентных органов, водитель из Марокко, который пьяный допустил наезд на девушку, которая на зеленый свет пыталась перейти улицу Пушкинскую в городе Харькове утром 22.06.2019, и который кричал, что "порешает", таки "порешал"!", - написал адвокат и добавил, что по его информации, 23 июня молодой человек улетел в Стамбул (Турция).

В связи с этим адвокат подал жалобу в Генеральную прокуратуру.

"Как и обещал, подана жалоба в Генеральную прокуратуру Украины по поводу небрежности по ДТП на Пушкинской 22.06.2019. Моя цель - привлечение к ответственности водителя, а также должностных лиц, причастных к тому, что он без проблем покинул территорию Украины", - сообщил Мельниченко.

Напомним, авария произошла 22 июня в 9-45 на пересечении улиц Пушкинской и Жен Мироносиц.

24-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигавшийся по улице Пушкинской со стороны Гиршмана в направлении Скрипника, на пешеходном переходе сбил переходившую дорогу девушку. 

С травмами 28-летнюю пострадавшую с места ДТП госпитализировали в больницу. 

Данные о ДТП внесены в ЕРДР по ст.286 УК Украины. 

 

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