 

У харьковского студента-иностранца выявили малярию

13 сентября 2019 г. 13:00
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12 сентября в Харькове был зарегистрирован завозной случай тропической малярии у студента из Нигерии, который учится в одном из высших учебных заведений города.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

11 сентября у больного появилась общая слабость, головная боль, лихорадка, однако заболевший обратился за медицинской помощью 12 сентября в скорую медицинскую помощь.

Его госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу с диагнозом «малярия». В ходе клинического дообследования установленный иностранцу диагноз подтвердился.

В очаге по месту жительства больного специалисты Лабцентра провели эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий.

По данным Лабцентра, за текущий период 2019 году в области это 2-й зарегистрированный случай малярии.

Напомним, малярия - это группа трансмиссивных заболеваний, передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом, обильным потом.

Болезнь наиболее распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Диагностика заболевания основывается на клинико-эпидемиологических данных (пребывание в эндемичной по малярии стране), наличии клинических признаков (лихорадочных приступов) и результатов исследования крови.

Вакцины для профилактики малярии нет. Для предупреждения заболевания лицам, отъезжающим в эндемичные по малярии страны, рекомендуют проводить химиопрофилактику.

 

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