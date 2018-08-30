Иностранец завез в Харьков малярию

30 августа 2018 г. 12:44
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25 августа в Харькове выявили завозной случай малярии.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Заболевание обнаружили у гражданина Нигерии, который 18 августа прибыл на обучение в один из харьковских ВУЗов.

22 августа у мужчины появились жалобы на слабость, головную боль, тошноту, повышение температуры тела до 40,00С.

За медицинской помощью он не обращался, а впервые обратился к врачам 25 августа на подстанцию скорой медицинской помощи №1.

Оттуда его на автомобиле скорой помощи доставили областную клиническую инфекционную больницу и госпитализировали с диагнозом малярия.

В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвердили.

В очаге по месту жительства специалисты Лабцентра провели противоэпидемические мероприятия.

 

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