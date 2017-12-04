Intel официально закрыл украинский офис

04 декабря 2017 г. 16:57
Источник: УНИАН
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Крупнейший производитель микропроцессоров, американская компания Intel, закрыла украинский офис.

Решение о ликвидации юридического лица "Интел Украина" появилось в Едином госреестре 1 декабря 2017 года.

Согласно процедуре, уже назначен ликвидатора. Кредиторы компании могут заявить свои требования в течение двух месяцев - до 1 февраля 2018 года.

Руководитель представительства Intel в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита рассказал, что с 1 декабря уже не работает в компании.

Компания, скорее всего, продолжит работу в Украине, но по другой модели.

Напомним, о том, что американский производитель микропроцессоров собирается закрыть украинское представительство стало известно еще в начале октября. Тогда партнеров попросили вернуть образцы продукции "в связи с ликвидацией компании "Интел Украина".
 

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